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Трамп пришел в восторг от украинских женщин: фотофакт

STYLERПерсоны    15.11.2019 - 17:59
Трамп пришел в восторг от украинских женщин: фотофакт
Трамп пришел в восторг от украинских женщин (коллаж: РБК-Украина)

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским восхитился красотой украинок

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Соответствующий документ появился на официальном сайте правительства США.

Это текстовая версия самого первого разговора между президентом Украины с его американским коллегой. Вечером 21 апреля после публикации результатов экзитполов Дональд Трамп связался с Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Главы государств обменялись любезностями, пригласив друг друга в гости. Новоизбранный глава Украины пригласил Трампа, назвав украинцев "хорошим, теплым и дружелюбным народом". Кроме того Зеленский расхвалил украинскую кухню.

Трамп пришел в восторг от украинских женщин: фотофакт

Дональд Трамп с победительницами конкурса красоты (фото: соцсети)

На что Трамп ответил, что согласен со словами Зеленского. При этом президент США отметил красоту украинок, которые участвовали в конкурсе "Мисс Вселенная", владельцем которого долгое время был мистер Трамп.

"Когда я был владельцем "Мисс Вселенная", у них всегда были замечательные люди. Украина была всегда очень хорошо представлена", - добавил президент США.

Трамп пришел в восторг от украинских женщин: фотофакт

Трамп пришел в восторг от украинских женщин (скрин стенограммы разговора Зеленского с Трампом)

Напомним, Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" с 1996 по 2015 год.

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