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Ще одна українка вирішила продати цноту: фото дівчини

STYLERЖиття    21.01.2020 - 07:41
Ще одна українка вирішила продати цноту: фото дівчини
Ще одна українка вирішила продати цноту (колаж: РБК-Україна)

19-річна українка продає свою невинність вдвічі дешевше, ніж її "попередниця"

Ще одна українка вирішила виставити свою цноту на аукціон. 19-річна дівчина під псевдонімом Polisha виставила на торги своє головне достоїнство через сайт ескорт-послуг. У скільки українка оцінила свою честь і гідність - далі у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна Катя, яка живе в США, виставила на аукціон свою невинність. Стартова ціна становила 100 тисяч євро, а поріг спроможності допущених до аукціону покупців - 10 мільйонів. В результаті "лот" дістався бізнесменові з Німеччини за 1,3 млн євро.

Polisha просить за невинність дешевше - вона готова віддатися своєму першому чоловікові за скромні 50 тисяч євро. Втім, це лише стартова ціна "за першість".

Ще одна українка вирішила продати цноту: фото дівчиниЩе одна українка вирішила продати цноту: фото дівчини

Українка продає свою невинність (фото: cinderella-escorts.com)

Анкету дівчина розмістила там же, де і Катя - на сайті Сinderella escorts в розділі "цнотливі дівчата".

"Я хочу продати свою цноту, тому що я відчуваю себе як птах у клітці, і я хочу відчувати себе вільно і отримати все щастя життя. На отримані гроші я хотіла би закінчити навчання за кордоном і купити будинок моєї мрії у моря", - описала свої потреби Polisha.

Невинність - не єдина ставка дівчини. Вона також готова знайти спонсора (Sugar Daddy) на регулярній основі, який буде оплачувати її утримання на суму 10 тисяч євро щомісяця.

Пропозицію багатого чоловіка одружитися також буде розглянуто. Крім того, українка готова отримати фінансову підтримку від "покірного спонсора" без сексу.

Ще одна українка вирішила продати цноту: фото дівчини

Українка продає свою невинність (фото: cinderella-escorts.com)

"Щоб упевнитися, що вона цнотлива, покупець може запросити доктора на зустріч, або відвідати доктора в Німеччині за день до цього", - сказано в анкеті дівчини.

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