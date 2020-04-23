Еще одна категория пенсионеров в Украине получит прибавку: кому повезет

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут повышены еще одной категории пенсионеров

Пенсии в Украине будут повышены для еще одной категории получателей выплат. А пенсионеры, которым исполнилось 80 лет до 1 апреля, уже смогли получить прибавку в 500 гривен. Кто еще получит апрельскую прибавку к пенсии, и что будет с выплатами пенсионерам, которым исполняется 80 лет после 1 апреля - в материале Styler.

Согласно изданию "Пенсионный курьер", пенсионеры, что получают выплаты по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют не меньше 25 лет стажа (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины), получат дополнительные гарантии.

"Размер пенсии этих лиц в результате установления компенсационной выплаты не может быть меньше 2600 грн", - сказано в сообщении.

Этой категории пенсионеров установят доплату до названой суммы. При этом доплата будет учитываться после последующих перерасчетов пенсии - она будет уменьшаться или вообще поглощаться.

А вот пенсионеры старше 80 лет, которые получают пенсию менее 9205,19 грн, уже получили ежемесячную доплату. Если же такой возраст был (будет) достигнут после 1 апреля, то доплату установят после исполнения 80 лет.

Компенсационная выплата является ежемесячной. Ее будут выплачивать в течение всего времени получения пенсии.

Ранее мы писали, какие категории пенсионеров не смогут получить надбавку после индексации пенсий в мае.