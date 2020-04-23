Ще одна категорія пенсіонерів в Україні отримає надбавку: кому пощастить

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть підвищені ще одній категорії пенсіонерів

Пенсії в Україні будуть підвищені для ще однієї категорії одержувачів виплат. А пенсіонери, яким виповнилося 80 років до 1 квітня, вже змогли отримати надбавку в 500 гривень. Хто ще отримає квітневу надбавку до пенсії, і що буде з виплатами пенсіонерам, яким виповнюється 80 років після 1 квітня - в матеріалі Styler.

Згідно з виданням "Пенсійний кур'єр", пенсіонери, що отримують виплати за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і мають не менше 25 років стажу (чоловіки) і не менше 20 років (жінки), отримають додаткові гарантії.

"Розмір пенсії цих осіб в результаті встановлення компенсаційної виплати не може бути менш як 2600 грн", - сказано в повідомленні.

Цій категорії пенсіонерів встановлять доплату до названої суми. При цьому доплата буде враховуватися після подальших перерахунків пенсії - вона буде зменшуватися або взагалі поглинатися.

А от пенсіонери старше 80 років, які отримують пенсію менш ніж 9205,19 грн, вже отримали щомісячну доплату. Якщо ж такий вік був (буде) досягнутий після 1 квітня, то доплату встановлять після того, як виповниться 80 років.

Компенсаційна виплата є щомісячною. Її будуть виплачувати протягом усього часу отримання пенсії.

Раніше ми писали, які категорії пенсіонерів не зможуть отримати надбавку після індексації пенсій у травні.