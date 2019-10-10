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Елизавета II не захотела оплачивать свадьбу своей внучки: все подробности

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 18:12
Елизавета II не захотела оплачивать свадьбу своей внучки: все подробности
Елизавета II отказалась оплачивать свадьбу внучки принцессы Беатрис (фото: Getty Images)

Елизавета II отошла от традиции финансирования свадеб королевских потомков

Королева Великобритании Елизавета II изменила многолетнюю традицию, и теперь не будет оплачивать все свадьбы королевских потомков. У последней незамужней внучки Елизаветы II принцессы Беатрис состоится свадьба с итальянским женихом, и королева не будет финансировать ее. Об этом сообщает издание Express.

Принцессе Беатрис и ее жениху Эдоардо Мапелли Моцци придется самим организовывать пышное празднование в 2020 году. Вокруг пары разгорелся скандал из-за того, что будущим мужем британки станет разведенный итальянец.

Елизавета II не захотела оплачивать свадьбу своей внучки: все подробности

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци (фото: instagram.com/edomapellimozzi)

За последние два года королевская семья устраивала две масштабных свадьбы: принцессы Евгении и Джека Бруксбенка и принца Гарри и Меган Маркл. При этом свадьба принцессы Йоркской обошлась в 2 миллиона фунтов стерлингов, а свадьба герцогов Сассекских - в 32 миллиона.

Елизавета II не захотела оплачивать свадьбу своей внучки: все подробности

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци (фото: instagram.com/edomapellimozzi)

Британцы не хотели платить за свадьбу принцессы Евгении. Многие жители Великобритании выступили против того, чтобы деньги налогоплательщиков тратились на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Налогоплательщики сильно возмутились большими расходами на свадебные торжества. Около 14 тысяч британцев подписали петицию против растраты государственных средств.

Напомним, что Меган Маркл приятно удивила Елизавету II во время своей десятидневной поездки с принцем Гарри и сыном Арчи.

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