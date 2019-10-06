Меган Маркл приятно удивила Елизавету II: что произошло

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Королева Елизавета II высказалась по поводу поездки

Королева Елизавета II уже оценила поездку Меган Маркл и принца Гарри за границу и призналась, что герцоги ее приятно удивили. Об этом утверждает источник издания Us Weekly.

Десятидневная поездка герцогов Сассекских со своим сыном Арчи закончилась, а потому итоги поездки начали бурно обсуждаться, как общественностью, так и в королевских кругах.

Королева Елизавета II сказала, что наблюдала за четой из Лондона и по итогу оказалась довольной герцогами. Особенно Елизавета пришла в восторг от поведения Меган Маркл.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Супруга принца Гарри, по ее мнению, стала более зрелой и предстала с другой, неожиданной стороны.

По словам инсайдера, жена Гарри вела себя в туре также, как и в реальной жизни: отзывчиво и искренне. Некоторые наблюдатели замечают, что хотя герцогиня не заменит леди Диану, она решила двигаться по ее стопам.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

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