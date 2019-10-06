ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл приятно удивила Елизавету II: что произошло

STYLERПерсоны    06.10.2019 - 13:27
Меган Маркл приятно удивила Елизавету II: что произошло
Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Королева Елизавета II высказалась по поводу поездки

Королева Елизавета II уже оценила поездку Меган Маркл и принца Гарри за границу и призналась, что герцоги ее приятно удивили. Об этом утверждает источник издания Us Weekly.

Десятидневная поездка герцогов Сассекских со своим сыном Арчи закончилась, а потому итоги поездки начали бурно обсуждаться, как общественностью, так и в королевских кругах.

Королева Елизавета II сказала, что наблюдала за четой из Лондона и по итогу оказалась довольной герцогами. Особенно Елизавета пришла в восторг от поведения Меган Маркл.

Меган Маркл приятно удивила Елизавету II: что произошлоМеган Маркл (фото: GettyImages)

Супруга принца Гарри, по ее мнению, стала более зрелой и предстала с другой, неожиданной стороны.

По словам инсайдера, жена Гарри вела себя в туре также, как и в реальной жизни: отзывчиво и искренне. Некоторые наблюдатели замечают, что хотя герцогиня не заменит леди Диану, она решила двигаться по ее стопам.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

Мы писали, что Меган Маркл показала стройные ноги на встрече со студентами в Африке.

Королеве Елизавете нужна срочная операция: что произошло Елизавета II выдает внучку замуж за итальянского магната
Новости Украины Елизавета II
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь