Елизавета II сильно расстроена из-за нападков принца Гарри на ее семью

Королева Великобритании Елизавета II глубоко расстроена тем, что принц Гарри в последнее время сделал несколько очень личных критических замечаний в адрес ее семьи.

Королевские источники говорят, что Елизавета II была потрясена повторными комментариями Гарри после скандального интервью, которое он и его жена Меган Маркл дали Опре Уинфри в марте.

"Бабушка Гарри восприняла это очень лично, и глубоко расстроена тем, что сказал Гарри. В частности, его комментариями о воспитании Чарльза и предположением, что его отец не знает ничего лучшего из-за того, как он был воспитан", - рассказал один источник.