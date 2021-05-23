ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єлизавета II сильно засмучена через напади принца Гаррі на її сім'ю

Новость на русском →
Британія, Неділя 23 травня 2021 22:10
Єлизавета II сильно засмучена через напади принца Гаррі на її сім'ю Фото: Єлизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Роман Мирончук

Королева Великобританії Єлизавета II глибоко засмучена тим, що принц Гаррі останнім часом зробив кілька дуже особистих критичних зауважень на адресу її сім'ї.

Про це повідомляє Daily Mail.

Королівські джерела кажуть, що Єлизавета II була вражена повторними коментарями Гаррі після скандального інтерв'ю, яке він і його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі в березні.

"Бабуся Гаррі сприйняла це дуже особисто, і глибоко засмучена тим, що сказав Гаррі. Зокрема, його коментарями про виховання Чарльза і припущенням, що його батько не знає нічого кращого через те, як він був вихований", - розповіло одне джерело.

Нагадаємо, помічники королівської сім'ї закликали позбавити титулів принца Гаррі і Меган Маркл після скандального інтерв'ю для подкасту Armchair Expert.

Крім того, високопоставлені придворні також різко судили напади герцога і герцогині Сассекських на членів королівської сім'ї, і заявили про почуття подиву і зради, що зростає.

Ми також писали про те, що принц Гаррі вразив своїми одкровеннями з життя. Він розповів про алкоголь, наркотики, сварки з дружиною. Все почалося після смерті його матері принцеси Діани. Тоді Гаррі було всього 12 років, але стрес накопичувався, і у 28 років у нього почалась депресія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Єлизавета II принц Гаррі
LITE
Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади
Циклон притягне в Україну інтенсивні дощі: де затримаються опади