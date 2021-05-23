Єлизавета II сильно засмучена через напади принца Гаррі на її сім'ю
Королева Великобританії Єлизавета II глибоко засмучена тим, що принц Гаррі останнім часом зробив кілька дуже особистих критичних зауважень на адресу її сім'ї.
Про це повідомляє Daily Mail.
Королівські джерела кажуть, що Єлизавета II була вражена повторними коментарями Гаррі після скандального інтерв'ю, яке він і його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі в березні.
"Бабуся Гаррі сприйняла це дуже особисто, і глибоко засмучена тим, що сказав Гаррі. Зокрема, його коментарями про виховання Чарльза і припущенням, що його батько не знає нічого кращого через те, як він був вихований", - розповіло одне джерело.
Нагадаємо, помічники королівської сім'ї закликали позбавити титулів принца Гаррі і Меган Маркл після скандального інтерв'ю для подкасту Armchair Expert.
Крім того, високопоставлені придворні також різко судили напади герцога і герцогині Сассекських на членів королівської сім'ї, і заявили про почуття подиву і зради, що зростає.
Ми також писали про те, що принц Гаррі вразив своїми одкровеннями з життя. Він розповів про алкоголь, наркотики, сварки з дружиною. Все почалося після смерті його матері принцеси Діани. Тоді Гаррі було всього 12 років, але стрес накопичувався, і у 28 років у нього почалась депресія.