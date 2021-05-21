Принц Гарри поразил откровениями из жизни: алкоголь, наркотики, ссоры с женой

Принц Гарри откровенно рассказал о самом трудном пережитом периоде в жизни, который длился годами. Все началось после смерти его матери принцессы Дианы, тогда Гарри было всего 12 лет. Но стресс накапливался долгие годы и депрессия дала о себе знать, когда ему было 28 лет.

Об этом Гарри рассказал Опре Уинфри в сериале под названием "Я, которого ты не видишь".

Гарри поделился, что самый тяжелый период его жизни произошел в возрасте от 28 до 32 лет. Его преследовала паника и постоянное чувство тревоги. Он покрывался потом, когда готовился выйти из дома. Чтобы заглушить душевную боль он начал много пить и употреблять наркотики.

"Я просто начинал потеть. Мне казалось, что температура моего тела на два-три градуса выше, чем у всех остальных в комнате. Я убеждал себя, что лицо у меня ярко-красное, и поэтому все могли видеть, как я себя чувствую, но никто бы не знал причины, так что это было неловко", — рассказал он.

36-летний принц рассказал, что проходил терапию длиной в четыре года после того, как поссорился с Меган Маркл. Дело в том, что она была шокирована закулисьем королевской жизни. Он обратился к медикам, так как боялся потерять любимую женщину.

"Однажды она сказала: "Я думаю, тебе нужно обратиться к кому-то за помощью». Это было реакцией на наш спор. И в ходе этого спора я, сам не зная об этом, вернулся к 12-летнему Гарри. Когда я начал терапию (вероятно, это было во время моего второго сеанса), мой врач повернулась ко мне и сказала, что я говорю так, словно снова стал 12-летним. Мне было немного стыдно, и я начал защищаться, вроде: "Как вы смеете? Вы называете меня ребенком". На что она ответила: "Нет, я не называю вас ребенком. Я выражаю сочувствие к тому, что случилось с вами, когда вы были ребенком. Вы никогда не справлялись с этим", - поделился воспоминаниями Гарри.

Также Гарри отметил, что королевская семья запрещала им говорить о своих проблемах и просила прятать свои чувства.