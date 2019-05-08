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Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл

STYLERПерсоны    08.05.2019 - 09:14
Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл
Коллаж РБК-Украина

Королева Елизавета II прокомментировала рождение ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл и принца Гарри. К слову, теперь у королевы восемь правнуков. Об этом сообщает информационное издание Hello.

Букингемский дворец заявил, что ее величество и другие члены королевской семьи были в восторге от новостей. Вся семья говорила о сыне Гарри и Меган, а принц Чарльз во время официального визита в Берлин сказал: "Никаким новостям мы не могли бы быть более рады, и мы с нетерпением ждем встречи с ребенком, когда вернемся".

Принц Уильям также добавил, что он взволнован по поводу рождения своего племянника, добавив, что с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшие дни, когда все успокоится.

Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган МарклПринц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Кейт добавила: "Это особенное время, точно, когда у Луи и Шарлотты только недавно были дни рождения... Весна в воздухе, это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка".

Напомним, что ребенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу. 

Ранее мы сообщали о том, что известно о сыне Меган Маркл и какой титул он получил при рождении.

А также рассказывали о том, что стали известны таинственные подробности родов Меган Маркл.

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