Коллаж РБК-Украина

Королева Елизавета II прокомментировала рождение ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл и принца Гарри. К слову, теперь у королевы восемь правнуков. Об этом сообщает информационное издание Hello.

Букингемский дворец заявил, что ее величество и другие члены королевской семьи были в восторге от новостей. Вся семья говорила о сыне Гарри и Меган, а принц Чарльз во время официального визита в Берлин сказал: "Никаким новостям мы не могли бы быть более рады , и мы с нетерпением ждем встречи с ребенком, когда вернемся".

Принц Уильям также добавил, что он взволнован по поводу рождения своего племянника, добавив, что с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшие дни, когда все успокоится.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Кейт добавила: "Это особенное время, точно, когда у Луи и Шарлотты только недавно были дни рождения... Весна в воздухе, это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка".

Напомним, что р ебенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу.

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