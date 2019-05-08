Колаж РБК-Україна

Королева Єлизавета II прокоментувала народження дитини Меган Маркл і принца Гаррі

Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл і принца Гаррі. До речі, тепер у королеви вісім правнуків. Про це повідомляє інформаційне видання Hello.

Букінгемський палац заявив, що її величність та інші члени королівської сім'ї були в захваті від новин. Всі члени сім'ї говорили про сина Гаррі та Меган, а принц Чарльз під час офіційного візиту до Берліну сказав: "Ніяким новин ми не могли б бути більш ради , ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з дитиною, коли повернемося".

Принц Вільям також додав, що він схвильований з приводу народження свого племінника, додавши, що з нетерпінням чекає зустрічі з малюком і його батьками в найближчі дні, коли все заспокоїться.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Кейт додала: "Це особливий час, точно, коли у Луї та Шарлоти тільки нещодавно були дні народження... Весна в повітрі, це такий прекрасний час року, щоб народити дитину".

Нагадаємо, що дитину Меган Маркл порівняли з королевою Єлизаветою II і припустили, що вона може повторити її долю.

Раніше ми повідомляли про те, що відомо про сина Меган Маркл і який титул вона отримала при народженні.

А також розповідали про те, що стали відомі таємничі подробиці пологів Меган Маркл.