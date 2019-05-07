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Повторит судьбу? Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 20:51
Повторит судьбу? Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II
Королева Елизавета (Коллаж РБК-Украина)

Королева Елизавета при рождении имела очень мало шансов получить корону

Ребенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу. Такое предположение высказал королевский эксперт Джонатан Спэнглер для издания Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, может повторить судьбу своей прабабушки Елизаветы, так как королева при рождении стала всего лишь седьмой в очереди на престол. Она появилась в семье второго сына и поэтому ее шансы на королевский трон считались ничтожно малы.

Повторит судьбу? Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II

Королева Елизавета II (Getty Images)

Однако после того, как ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, королем стал отец Елизаветы, принц Георг VI. А когда он скончался, корону унаследовала именно Елизавета II.

Королевские историки считают, что повторение истории вряд ли произойдет, но допускают, что может произойти "династический переворот".

У сыновей принца Уильяма – принца Джорджа и принца Луи шансов на престол намного больше. С учетом небольшой разницы в возрасте, новорожденному наследнику принца Гарри и Меган Маркл престол светит только лишь после их смерти, что маловероятно.

Повторит судьбу? Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Выяснилась еще одна любопытная деталь – ребенку принца Гарри и Меган Маркл не придется просить разрешения королевы на брак, так как это должны делать только первые шесть наследников. Соответственно, лорд Маунтбеттен-Виндзор в будущем сможет быть более свободным в своих планах, нежели дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известно о сыне Меган Маркл и какой титул он получил при рождении.

А также рассказывали о том, что стали известны таинственные подробности родов Меган Маркл.

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