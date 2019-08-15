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Меган Маркл "позировала" с Кейт Миддлтон еще до знакомства с Гарри: фотофакт

STYLERПерсоны    15.08.2019 - 17:21
Меган Маркл "позировала" с Кейт Миддлтон еще до знакомства с Гарри: фотофакт
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл давно мечтала стать частью королевской семьи

Меган Маркл восхищалась Кейт Миддлтон еще задолго до встречи со своим будущим супругом принцем Гарри. В сети появилось убедительное доказательство, подтверждающее этот факт.

Журналисты британского таблоида Daily Mail нашли архивный снимок, сделанный еще в 2014 году - за два года до знакомства Меган Маркл с принцем Гарри. На нем тогда еще актриса Меган держит американский глянцевый журнал, на обложке которого красуется Кейт Миддлтон.

Меган Маркл &quot;позировала&quot; с Кейт Миддлтон еще до знакомства с Гарри: фотофакт

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Рядом с Маркл на фото Дениз Кэш, заместитель главного редактора ирландского издания "U magazine".

Судя по сияющему лицу Меган Маркл, глянцевое издание оказалось в ее руках не просто. Американская актриса явно в восторге от обложки журнала.

Интересной деталью является то, что обложка глянца предрекает рождение у Кейт Миддлтон близнецов. Позже эта информация была опровергнута - у герцогини родилась Шарлотта.

Меган Маркл &quot;позировала&quot; с Кейт Миддлтон еще до знакомства с Гарри: фотофакт

Меган Маркл позировала с журналом с Кейт Миддлтон на обложке (фото: instagram.com)

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут стать обладателями нового титула во время своего визита в Шотландию. После того, как они пересекут границу автономии, их не будут называть герцогом и герцогиней Сассекскими.

К слову, бывшие армейские товарищи принца Гарри были неприятно удивлены тем влиянием, которое оказывает на него супруга. Сослуживцы герцога Сассекского по Афганистану поразились тем, что некогда брутал и выпивох Гарри теперь балует себя дорогущим педикюром и сеансами массажа.

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