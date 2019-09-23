Элитная недвижимость в Крыму: у Заворотнюк обнаружили огромное богатство

Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько недель борется за жизнь в одной из частных больниц Москвы, оказалась владелицей элитной недвижимости на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Об этом рассказали в программе "Звезды сошлись".

Выяснилось, что у Заворотнюк есть две квартиры в элитном комплексе в Крыму. Квартиры в Ялте актриса купила еще 10 лет назад. В одной из них она живет сама, когда посещает оккупированный Крым, а во второй живут ее дети от второго брака – Майкл и Анна.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как рассказали риелторы – квартиры находятся в элитном доме и после покупки артистка не экономила на ремонте – в квартирах кожаные обои, белоснежная мебель, мраморные стены и дорогая мозаика. Такое жилье в Ялте на данный момент стоит около 30 миллионов рублей (около $500 тысяч).

В Москве у Анастасии Заворотнюк есть шикарная квартира в жилом комплексе возле "Мосфильма". Квартира размером в 190 квадратных метров оценивается риелторами почти в 200 миллионов рублей. В последние годы Заворотнюк практически не жила в этой квартире.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также у актрисы есть загородный особняк в поселке Крешино. Это трехэтажный дом в 900 квадратных метров. Российские СМИ утверждают, что в этом доме Заворотнюк жила вместе с мамой, мужем Петром Чернышевым и маленькой дочкой Милой до того, как попала в больницу.

Общая стоимость недвижимости Заворотнюк, по словам риелторов, приближается к сумме в полмиллиарда рублей (около $1 миллиона).

Кроме того, у Анастасии Заворотнюк есть несколько автомобилей, вклады в разных банках на сумму еще в несколько сотен миллионов рублей.