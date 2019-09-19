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Заворотнюк вышла из комы: врачи сделали невозможное

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 14:57
Заворотнюк вышла из комы: врачи сделали невозможное
Анастасия Заворотнюк вышла из комы (коллаж РБК-Украина)

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Анастасия Заворотнюк вышла из комы и идет на поправку. Как стало известно, актриса, которая была без сознания последние несколько дней из-за онкологического заболевания, уже переведена из реанимации в обычную палату.

Как пишут российские СМИ, 19 сентября врачи элитной московской клиники смогли значительно уменьшить отек мозга. Вследствие этого Заворотнюк удалось вывести из критического состояния.

Заворотнюк вышла из комы: врачи сделали невозможное

Анастасия Заворотнюк вышла из комы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По информации Mash, сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится с семьей в палате терапевтического отделения. При этом Заворотнюк продолжают оказывать все необходимое лечение, чтобы ее состояние снова не ухудшилось.

Также издание сообщает, что актриса пришла в сознание вечером 18 сентября. Сразу после этого ее родные принесли в палату "пакет важных документов". Сможет ли сама Заворотнюк изучить бумаги, и что это вообще за документы - пока неизвестно.

Заворотнюк вышла из комы: врачи сделали невозможное

Анастасия Заворотнюк вышла из комы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Отметим, что ранее врач-анестизолог Наталья Ахтямова, комментируя информацию о том, что Заворотнюк вышла из комы, поставила под сомнение такие сообщения росСМИ. Свои слова Ахтямова объяснила тем, что критическое состояние артистки было спровоцирована более серьезными осложнениями.

"Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения, отек купировали, и человек вышел из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может разрешиться сама по себе", - сказала доктор и добавила, что "иначе это было бы чудом".

Заворотнюк вышла из комы: врачи сделали невозможное

Анастасия Заворотнюк вышла из комы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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