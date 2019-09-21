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Заворотнюк провели вторую операцию: все подробности

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 16:01
Заворотнюк провели вторую операцию: все подробности
Заворотнюк сделали вторую операцию (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Актриса продолжает бороться за свою жизнь

Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в больнице в Москве. В данное время хирурги провели вторую операцию. Об этом рассказал друг актрисы журналист Сергей Майоров, сообщают российские СМИ.

Он отметил, что врачи посмотрели на результаты гистологии и у Анастасии появилась надежда на то, что все может обойтись. Майоров также добавил, что болезнь, о которой пишут СМИ, не является окончательным диагнозом.

Напомним, что Заворотнюк лечится от рака головного мозга, который врачи ей диагностировали весной 2019 года. Больница, в которой находится актриса, разрешает привлекать к пациентке сторонних врачей, но семья отказалась от сторонней помощи.

Заворотнюк провели вторую операцию: все подробности

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Муж Анастасии Заворотнюк известный фигурист Петр Чернышев впервые прокомментировал состояние своей супруги. Друг Чернышева Алексей Ягудин рассказал в программе "Пусть говорят", что звонил Чернышеву и он с ним поговорил.

После этого Ягудина обвинили в пиаре на горе Заворотнюк. Многие спортсмены рассказали, что теперь Ягудину даже руки не подадут.

Ранее близкие Заворотнюк сообщили об изменении ее состояния. Знакомая актрисы Юлия Завгородняя рассказала, что Анастасию перевели из реанимации в обычную палату, и у нее есть все шансы на то, чтобы поправиться.

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