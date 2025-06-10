Чому Світоліна - №1 серед українських тенісисток: факти, які говорять самі за себе

Перед стартом трав’яного сезону 2025 року - на турнірах у Ноттінгемі, Берліні та Вімблдоні - Еліна Світоліна накопичила багато досягнень, які підтверджують її статус найуспішнішої тенісистки в історії України.

6 топових досягнень Світоліної

Світоліна - перша і поки єдина українка, яка здобула 100 перемог на турнірах Великого шолома. Вона досягла цієї позначки на Australian Open 2025 у матчі другого кола проти американки Керолайн Доулхайд. Її перша перемога на "Шоломі" відбулася ще в 2013 році на Roland Garros, а ювілейна - в Мельбурні через 12 років.

Найближчий український конкурент - Андрій Медведєв - відстає на 37 виграних матчів у "великих шоломах". Співвітчизниця Леся Цуренко на другому місці серед жінок з 38 перемогами.

Еліна Світоліна (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficia)

За кількістю виграних матчів на Grand Slam Світоліна - абсолютна рекордсменка серед українців. У її активі 27 перемог на Australian Open, 29 - на Roland Garros, 20 - на Вімблдоні та 24 - на US Open. Жодна інша українська тенісистка не досягла таких показників - не здобувала щонайменше 20 перемог на кожному з чотирьох турнірів Великого шолома.

Еліна - єдина українка, яка тричі грала у півфіналах турнірів серії Grand Slam. Востаннє це було на Wimbledon-2023, коли Світоліна після понад річної перерви, через народження донькиСкаї, повернулася у професійний спорт. Вона швидко відновила форму і вже за кілька місяців увійшла до 30 кращих у рейтингу WTA, вигравши титул у Страсбурзі.

Крім того, Світоліна очолює список за кількістю перемог над гравчинями з топ-10 рейтингу WTA. У її кар’єрі - понад 40 таких матчів, включно з перемогами над першими ракетками світу.

Окремий рядок у статистиці - бронзова медаль Олімпіади в Токіо, яку вона здобула в 2021 році, ставши першою і поки єдиною українською тенісисткою з олімпійською нагородою.

11 вересня 2017 року Світоліна досягла третього місця в одиночному рейтингу WTA - це найвищий щабель серед усіх тенісисток з України.

Станом на червень 2025 року Світоліна здобула 15 перемог на турнірах серії WTA на ґрунті - це найкращий показник серед усіх тенісисток сезону і особистий рекорд, перевершивши результат 2015 року (14 перемог).

Еліна Світоліна (фото:facebook.com/elinasvitolinaofficia)