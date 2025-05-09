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Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

П'ятниця 09 травня 2025 09:00
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Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз Фото: Еліна Світоліна - беззаперечний топ (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрій Костенко

Український жіночий теніс продовжує вражати світ - одразу п’ять українок увійшли до топ-100 світового рейтингу WTA, а деякі з них навіть наблизились до елітної двадцятки.

РБК-Україна розповідає про українських тенісисток, які станом на зараз є найсильнішими і змушують нас гордитися ними.

Еліна Світоліна (14 місце у WTA)

Еліна Світоліна, яка довгий час була поза грою через материнство, повернулася до топ-15 світового рейтингу вперше за останні три роки. Виступ українки на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де вона дійшла до півфіналу, підтвердив її статус лідерки тенісу. Світоліна також показує стабільні результати на ґрунтових кортах, що додає шансів на потужний виступ на Roland Garros.

Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Марта Костюк (27 місце у WTA)

Марта Костюк закріпилась у топ-30 і продовжує зростати як одна з найбільш видовищних і технічних тенісисток покоління. На турнірі в Мадриді вона вперше у сезоні дійшла до чвертьфіналу на турнірі категорії 1000. Її стиль гри, що поєднує агресію з гнучкою тактикою, робить її однією з найнебезпечніших суперниць на турі.

Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

Марта Костюк (фото: Getty Images)

Даяна Ястремська (45 місце у WTA)

Даяна Ястремська - одна з головних несподіванок Australian Open 2024, де вона сенсаційно вийшла до півфіналу (найкращий результат українки на цьому турнірі з часів Світоліної). Хоча весняна частина сезону була менш стабільною, їй вдалося утриматись у топ-50. Ястремська демонструє бажання повернутись до колишньої форми і вже заявила про підготовку до трав'яного сезону.

Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Ангеліна Калініна (75 місце у WTA)

Калініна зберігає позиції в середині першої сотні WTA і є однією з найстабільніших українських тенісисток. У 2025 році вона регулярно проходить до других та третіх раундів турнірів категорії 250 і 500, зокрема на харді та ґрунті. Її впевнена гра з глибини корту дозволяє їй боротися навіть із фаворитками.

Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

Ангеліна Калініна (фото: instagram.com/angie_kalinina)

Юлія Стародубцева (80 місце у WTA)

Головна сенсація сезону. Юлія Стародубцева - нове ім’я в українському топі. Вона швидко заявила про себе. Колишня студентка американського університету Олд Домініон вразила серією перемог на турнірах ITF, що дозволило їй вперше у кар’єрі увійти до топ-100 WTA. Її потужна подача і агресивна гра приносять стабільні результати.

Не тільки Світоліна. 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз

Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Сезон 2025 року показує, що український жіночий теніс перебуває на підйомі. Одразу кілька спортсменок мають шанси на прорив у топ-10, а конкуренція всередині країни стимулює кожну з них ставати сильнішою. Особливо напередодні Roland Garros, де українки мають усі шанси на високі результати.

Раніше показали удар Світоліної, що шокував суперницю і підкорив WTA.

Також розповіли, як "Полісся" креативно анонсувало поєдинок з "Динамо".

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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