Світоліна – лідер сезону: в чому перевершила Соболенко та Гофф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaAce .

Як Світоліна грає на ґрунті

Ювілейна звитяга припала на матч третього раунду "Ролан Гаррос", де українка здолала американку Бернарду Перу.

Перед стартом головного ґрунтового турніру сезону Світоліна продемонструвала відмінні результати на змаганнях у французькому Руані, а також у Мадриді та Римі. У Руані вона тріумфувала на турнірі WTA 250, а в Мадриді та Римі (обидва турніри категорії WTA 1000) дійшла до півфіналу та чвертьфіналу відповідно.

А вже на кортах "Ролан Гаррос" українка, посіяна під 13-м номером, здолала трьох суперниць – туркеню Зейнеп Сонмез, угорку Анну Бондар та американку Бернарду Перу. Причому у всіх трьох матчах Світоліна не програла жодного сету.

15 перемог на ґрунті – це особистий рекорд Світоліної в одному сезоні. Попередні найкращі показники (по 14 успішних матчів) були зафіксовані у 2015 та 2017 роках.

За цим показником українка – лідер серед всіх тенісисток Туру. По 14 перемог у своєму активі мають Аріна Соболенко та Коко Гофф.

Світоліна на "Ролан Гаррос"-2025

Для першої ракетки України цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції – 12-й в основній сітці.

Найвище досягнення – чвертьфінал, якого вона сягала чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023). У 2025-му вона втретє поспіль дійшла до 1/8 фіналу. Світоліна – єдина з українок, хто залишився у турнірній сітці.

У наступному матчі Еліна 1 червня зіграє проти італійки Жасмін Паоліні. Четверта ракетка світу у попередньому колі вибила іншу представницю України – Юлію Стародубцеву.

Майбутнє протистояння стане лише другим для суперниць. У першій зустрічі, в третьому раунді Australian Open-2025 Світоліна здобула перемогу з рахунком – 2:6, 6:4, 6:0.