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Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором

Вівторок 03 червня 2025 10:49
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Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрій Костенко

Лідер вітчизняного тенісу Еліна Світоліна увійшла до переліку претенденток на нагороду Heart Award, яку вручають за видатні виступи у матчах Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

За що присуджують Heart Award

Кандидатуру Світоліної висунуто за підсумками кваліфікаційного етапу турніру, в якому українська збірна вперше в історії пробилася до фінальної частини змагань.

Ця відзнака присуджується спортсменкам, які продемонстрували "відданість національній команді, силу духу та спортивну майстерність під час матчів Кубка". Саме такими якостями відзначилася Світоліна, здобувши перемоги над суперницями з Польщі та Швейцарії, що забезпечило Україні історичний вихід до фіналу.

Разом з українкою до списку номінанток також увійшли: Соней Картал (Велика Британія), Ена Шібахара (Японія), Вікторія Мбоко (Канада) та Бернарда Пера (США).

Проголосувати за Світоліну можна на офіційному сайті Кубка Біллі Джин Кінг до 13:00 за київським часом у понеділок, 9 червня. Переможницю оголосять невдовзі після завершення голосування. Вона отримає грошову винагороду, яку зможе передати на підтримку обраної благодійної ініціативи.

Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором

Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором

Останні матчі збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг

У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща).

За збірну України грали дві перші тенісистки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк і найкраща вітчизняна пара – Людмила та Надія Кіченок. У якості запасної діяла 10-та ракетка України – Катаріна Завацька.

У матчах кваліфікації українки перемогли збірні Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1).

Ці перемоги та вихід у фінал дозволили нашій команді піднятися в рейтингу національних збірних на вісім позицій. Зараз "синьо-жовті" – 11-ті в світі.

Нагадаємо, що сьогодні Світоліна зіграє проти Іги Свьоньтек в чвертьфіналі "Ролан Гаррос".

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Теніс Збірна України Еліна Світоліна
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