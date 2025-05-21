Світоліна, Костюк та інші: хто з українок зіграє в основі Вімблдона-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змаганн я.

П'ять у списку і одна – в запасі

Основну сітку сформували за світовим рейтингом, і серед 104 тенісисток опинилися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Відзначимо майбутній дебют Стародубцевої: вона вперше у кар'єрі потрапила в основний турнір без проходження кваліфікації. Минулого року п'ята вітчизняна ракетка подолала відбір, але не змогла вийти далі першого кола.

Натомість Світоліна готується до свого 11-го старту на трав'яних кортах Вімблдона. Її найкращі результати – півфінали 2019 і 2023 років.

Костюк стартуватиме в основі турніру вп’яте поспіль. Двічі поспіль – у 2023 та 2024 роках – вона доходила до третього раунду.

Для Ястремської це буде вже четвертий Вімблдон. Її найвище досягнення – четверте коло в 2019 році. Торік вона дісталась до третього раунду.

Калініна, як і Ястремська, виступить на Вімблдоні вчетверте. У 2022 та 2023 роках українка доходила до другого раунду, і поки що це її максимум на трав'яних кортах.

Окрім вітчизняної топ-п'ятірки, невеликі шанси на пряме попадання в основу має також Дарія Снігур. Вона – в резервному списку, але має там лише 57-й номер, тож найімовірніше почне турнір із кваліфікації.

Водночас серед чоловіків жодного українця у основному або альтернативному списках немає.

Вімблдон-2025: що відомо

138-й розіграш щорічного турніру серії Гренд Слем пройде з 30 червня до 13 липня в Клубі лаун-тенісу та крокету Всеанглійської асоціації у Вімблдоні. Традиційно буде виявлено переможців у п'яти розрядах: у двох одиночних і трьох парних.

У 2024 році титули здобули:

Чоловічий одиночний розряд – Карлос Алькарас (Іспанія)

Жіночий одиночний розряд – Барбора Крейчикова (Чехія)

Чоловічий парний розряд – Гаррі Геліоваара (Фінляндія) / Генрі Петтен (Велика Британія)

Жіночий парний розряд – Катержина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

Змішаний парний розряд – Се Шувей (Тайвань) / Ян Зелінський (Польща)