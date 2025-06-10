Почему Свитолина - №1 среди украинских теннисисток: факты, говорящие сами за себя
Перед стартом сезона на траве 2025 года - на турнирах в Ноттингеме, Берлине и Уимблдоне - Элина Свитолина накопила много достижений, которые подтверждают ее статус самой успешной теннисистки в истории Украины.
РБК-Украина предлагает подборку рекордов самой успешной теннисистки нашей страны.
6 топовых достижений Свитолиной
Свитолина - первая и пока единственная украинка, которая одержала 100 побед на турнирах Большого шлема. Она достигла этой отметки на Australian Open 2025 в матче второго круга против американки Кэролайн Доулхайд. Ее первая победа на "Шлеме" состоялась еще в 2013 году на Roland Garros, а юбилейная - в Мельбурне спустя 12 лет.
Ближайший украинский конкурент - Андрей Медведев - отстает на 37 выигранных матчей в "больших шлемах". Соотечественница Леся Цуренко на втором месте среди женщин с 38 победами.
Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficia)
По количеству выигранных матчей на Grand Slam Свитолина - абсолютная рекордсменка среди украинцев. В ее активе 27 побед на Australian Open, 29 - на Roland Garros, 20 - на Уимблдоне и 24 - на US Open. Ни одна другая украинская теннисистка не достигла таких показателей - не выигрывала 20 поединков на каждом из четырех турниров Большого шлема.
Элина - единственная украинка, которая трижды играла в полуфиналах турниров серии Grand Slam. Последний раз это было на Wimbledon-2023, когда Свитолина после более чем годичного перерыва, из-за рождения дочери Скайи, вернулась в профессиональный спорт. Она быстро восстановила форму и уже через несколько месяцев вошла в 30 лучших в рейтинге WTA, выиграв титул в Страсбурге.
Кроме того, Свитолина возглавляет список по количеству побед над игроками из топ-10 рейтинга WTA. В ее карьере - более 40 таких матчей, включая победы над первыми ракетками мира.
Отдельная строка в статистике - бронзовая медаль Олимпиады в Токио, которую она получила в 2021 году, став первой и пока единственной украинской теннисисткой с олимпийской наградой.
11 сентября 2017 года Свитолина достигла третьего места в одиночном рейтинге WTA - это самая высокая ступень среди всех теннисисток из Украины.
По состоянию на июнь 2025 года Свитолина одержала 15 побед на турнирах серии WTA на грунте - это лучший показатель среди всех теннисисток сезона и личный рекорд, превзойдя результат 2015 года (14 побед).
Элина Свитолина (фото: facebook.com/elinasvitolinaofficia)
Напомним, официально травяной сезон в женском туре стартовал 9 июня соревнованиями в Гертогенбосе (WTA 250) и Лондоне (WTA 500), а Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля.
Ранее мы писали, что Свитолину номинировали на престижную международную премию за выступления под украинским флагом.
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