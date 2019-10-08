Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, посетила XIV конгресс педиатров Украины, где выступила с речью. Фото с мероприятия Елена Зеленская разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди Украины отметила, что одно из направлений своей деятельности как жены президента Украины, она видит в профилактике болезней, физической активности и правильном питании.

"Сейчас один из самых важных направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена Президента. Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по поводу улучшения питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже есть предварительный план", - написала Елена Зеленская и добавила, что многие дети жалуются на питание в школах.

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"На данный момент почти половине учеников не нравится еда в столовых – они жалуются на качество продуктов, нехватку овощей и фруктов. Я уверенна, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию в лучшую сторону", - добавила первая леди.

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В комментариях пользователи поблагодарили Елену Зеленскую за то, что она стала интересоваться такой важной проблемой и напомнили, что сейчас идут существенные изменения в сфере питания детей в школах. Кроме того, пользователи пришли в восторг от того, как Елена Зеленская прекрасно выглядела на таком мероприятии.

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)