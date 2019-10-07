Невозможно налюбоваться: Елена Зеленская блистает в новом элегантном образе

Первая леди показала новый стильный наряд

Первая леди показала новый стильный наряд

Елена Зеленская приятно удивила очередным стильным нарядом. В минувшие выходные в Украине отмечали День учителя. По этому поводу в Офисе Президента состоялась встреча с украинскими учителями.

Елена в новом образет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня мы с Владимиром приветствовали в Офисе Президента украинских учителей, которые являются финалистами конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019. Общаться с ними было очень приятно! Я бы очень хотела, чтобы наши дети нашли своего учителя, человека, который научит их учиться и чьи моральные принципы они унаследуют. Преподаватели, с которыми мы имели возможность общаться сегодня – именно из таких.

Меня поразили много историй из тех, которыми они поделились с нами. Например, о том, как они проводят занятия на природе и объясняют математические формулы на примере цветов. О том, как учат не отдельным предметам, а в целой жизни. Мы с Владимиром очень благодарны вам за вашу работу. Мы гордимся украинскими учителями, которые воспитывают поколение умных, человечных и жаждущих знаний детей. Спасибо!", – рассказала Елена в своем микроблоге.

Президент и первая леди поприветствовали учителей (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для встречи первая леди подготовила новый классический образ. Его составили черные широкие брюки со стрелками и поясом, а также блуза молочного оттенка с принтом в мелкий темно-синий цветочек. Волосы первой леди были вытянуты и уложены на прямой пробор, а макияж выполнен в натуральных легких тонах.

Поклонники Елены в Instagram, как всегда, остались весьма впечатлены нарядом первой леди. Они начали бурно обсуждать, как прекрасно она выглядит.

Первая Леди Украины самая красивая, отлично выглядите, Елена, в принципе, как и всегда.

Лена, какая же вы красивая!

Самая красивая пара

Самая красивая первая леди за всю историю

Мы гордимся, что у президента такая мудрая и красивая жена

Лена, просто прелесть, самая крутая и самая красивая, не могу налюбоваться вами

Поклонники в восторге от образа Елены (фото: принтскрин комментариев instagram.com/olenazelenska_official)

Впрочем, все образы Елены фолловеры встречают весьма тепло. А гардероб первой леди для поездки в Америку и вовсе покорил сеть.