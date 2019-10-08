Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, відвідала XIV конгрес педіатрів України, де виступила з промовою. Фото з заходу Олена Зеленська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді України зазначила, що один з напрямів своєї діяльності як дружини президента України, вона бачить у профілактиці хвороб, фізичної активності та правильному харчуванні.

"Зараз один з найважливіших напрямків в здоров'я – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична активність і правильне харчування. І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина Президента. Я вже ініціювала проведення першого стратегічного круглого столу з приводу поліпшення харчування в школах. На ньому були присутні представники органів державної влади, експерти та активісти, і зараз у нас вже є попередній план", - написала Олена Зеленська і додала, що багато дітей скаржаться на харчування в школах.

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"На даний момент майже половині учнів не подобається їжа в їдальнях – вони скаржаться на якість продуктів, нестачу овочів і фруктів. Я впевнена, що разом з великою командою однодумців ми зможемо змінити цю ситуацію в кращу сторону", - додала перша леді.

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У коментарях користувачі подякували Олені Зеленській за те, що вона стала цікавитися такою важливою проблемою і нагадали, що зараз відбуваються істотні зміни у сфері харчування дітей в школах. Крім того, користувачі прийшли в захват від того, як Олена Зеленська чудово виглядала на такому заході.

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)