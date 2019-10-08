ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 19:31
Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)
Елена Зеленская ( Фото: president.gov.ua)

Елена Зеленская затронула важную тему, которая касается всех украинцев

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, посетила XIV конгресс педиатров Украины, где выступила с речью. Фото с мероприятия Елена Зеленская разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди Украины отметила, что одно из направлений своей деятельности как жены президента Украины, она видит в профилактике болезней, физической активности и правильном питании.

"Сейчас один из самых важных направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена Президента. Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по поводу улучшения питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже есть предварительный план", - написала Елена Зеленская и добавила, что многие дети жалуются на питание в школах.

Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"На данный момент почти половине учеников не нравится еда в столовых – они жалуются на качество продуктов, нехватку овощей и фруктов. Я уверенна, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию в лучшую сторону", - добавила первая леди.

Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В комментариях пользователи поблагодарили Елену Зеленскую за то, что она стала интересоваться такой важной проблемой и напомнили, что сейчас идут существенные изменения в сфере питания детей в школах. Кроме того, пользователи пришли в восторг от того, как Елена Зеленская прекрасно выглядела на таком мероприятии.

Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)Елена Зеленская поразила украинцев своим внешним видом (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)

Кравец раскрыла, как стала крестной мамой первой леди (фото) Елена Зеленская рассказала, почему ушла со сцены
Новости Украины Елена Зеленскаяпервая леди
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь