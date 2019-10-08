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Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

STYLERЖиття    08.10.2019 - 19:31
Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)
Олена Зеленська ( Фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська порушила важливу тему, яка стосується всіх українців

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, відвідала XIV конгрес педіатрів України, де виступила з промовою. Фото з заходу Олена Зеленська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді України зазначила, що один з напрямів своєї діяльності як дружини президента України, вона бачить у профілактиці хвороб, фізичної активності та правильному харчуванні.

"Зараз один з найважливіших напрямків в здоров'я – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична активність і правильне харчування. І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина Президента. Я вже ініціювала проведення першого стратегічного круглого столу з приводу поліпшення харчування в школах. На ньому були присутні представники органів державної влади, експерти та активісти, і зараз у нас вже є попередній план", - написала Олена Зеленська і додала, що багато дітей скаржаться на харчування в школах.

Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"На даний момент майже половині учнів не подобається їжа в їдальнях – вони скаржаться на якість продуктів, нестачу овочів і фруктів. Я впевнена, що разом з великою командою однодумців ми зможемо змінити цю ситуацію в кращу сторону", - додала перша леді.

Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У коментарях користувачі подякували Олені Зеленській за те, що вона стала цікавитися такою важливою проблемою і нагадали, що зараз відбуваються істотні зміни у сфері харчування дітей в школах. Крім того, користувачі прийшли в захват від того, як Олена Зеленська чудово виглядала на такому заході.

Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)Олена Зеленська вразила українців своїм зовнішнім виглядом (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)

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