ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экстрасенс развеяла мифы о проклятии "Моей прекрасной няни": все подробности

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 22:57
Экстрасенс развеяла мифы о проклятии "Моей прекрасной няни": все подробности
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Известный экстрасенс прояснила ситуацию касательно заболевания Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии не из-за того, что существует проклятие популярного сериала "Моя прекрасная няня". Хотя многие заговорили о проклятии, поскольку от рака уже умерли другие актрисы сериала, включая Любовь Полищук и Александру Назарову.

Кроме того, о проклятии вспомнили еще, потому что певица Жанна Фриске, которая умерла от рака головного мозга, пробовалась на главную роль в ситкоме.

По данным российских СМИ, финалистка "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева заявила, что проклятия, которое забирает жизни артисток, не существует.

Экстрасенс развеяла мифы о проклятии &quot;Моей прекрасной няни&quot;: все подробности

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, если бы это было правдой, то трагическая участь настигла бы Заворотнюк в первые годы показа комедии. Экстрасенс заявила, что болезнь Анастасии пока официально никто не подтверждал.

Напомним, что врачи дали крайне печальный прогноз касательно того, сколько еще сможет прожить Заворотнюк.

Ранее сообщалось о том, что стала известна заоблачная стоимость лечения Анастасии Заворотнюк. Только пребывание в палате в больнице в сутки обходится семье актрисы от 1 тысячи евро.

Мы также писали о том, что Заворотнюк частично парализована, у нее был диагностирован парез правой части тела. У Анастасии поражена правая рука. В данное время артистка находится в реанимации, и у нее очень тяжелое состояние.

Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила тюремный срок: все детали Врач рассказал новые подробности лечения Заворотнюк
Новости Украины актрисаАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь