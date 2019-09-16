Экстрасенс развеяла мифы о проклятии "Моей прекрасной няни": все подробности

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Известный экстрасенс прояснила ситуацию касательно заболевания Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии не из-за того, что существует проклятие популярного сериала "Моя прекрасная няня". Хотя многие заговорили о проклятии, поскольку от рака уже умерли другие актрисы сериала, включая Любовь Полищук и Александру Назарову.

Кроме того, о проклятии вспомнили еще, потому что певица Жанна Фриске, которая умерла от рака головного мозга, пробовалась на главную роль в ситкоме.

По данным российских СМИ, финалистка "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева заявила, что проклятия, которое забирает жизни артисток, не существует.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, если бы это было правдой, то трагическая участь настигла бы Заворотнюк в первые годы показа комедии. Экстрасенс заявила, что болезнь Анастасии пока официально никто не подтверждал.

Напомним, что врачи дали крайне печальный прогноз касательно того, сколько еще сможет прожить Заворотнюк.

Ранее сообщалось о том, что стала известна заоблачная стоимость лечения Анастасии Заворотнюк. Только пребывание в палате в больнице в сутки обходится семье актрисы от 1 тысячи евро.

Мы также писали о том, что Заворотнюк частично парализована, у нее был диагностирован парез правой части тела. У Анастасии поражена правая рука. В данное время артистка находится в реанимации, и у нее очень тяжелое состояние.