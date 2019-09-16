ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екстрасенс розвіяла міфи про прокляття "Моєї прекрасної няні": усі подробиці

STYLERЖиття    16.09.2019 - 22:57
Екстрасенс розвіяла міфи про прокляття "Моєї прекрасної няні": усі подробиці
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Відомий екстрасенс прояснила ситуацію щодо захворювання Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані не через те, що існує прокляття популярного серіалу "Моя прекрасна няня". Хоча багато хто заговорив про прокляття, оскільки від раку вже померли інші актриси серіалу, включаючи Любов Поліщук і Олександру Назарову.

Крім того, про прокляття згадали ще, тому що співачка Жанна Фріске, яка померла від раку головного мозку, пробувалася на головну роль у сіткомі.

За даними російських ЗМІ, фіналістка "Битви екстрасенсів" Фатіма Хадуева заявила, що прокляття, яке забирає життя артисток, не існує.

Екстрасенс розвіяла міфи про прокляття &quot;Моєї прекрасної няні&quot;: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, якщо б це було правдою, то трагічна доля спіткала б Заворотнюк у перші роки показу комедії. Екстрасенс заявила, що хворобу Анастасії поки що офіційно ніхто не підтверджував.

Нагадаємо, що лікарі дали вкрай сумний прогноз щодо того, скільки ще зможе прожити Заворотнюк.

Раніше повідомлялося про те, що стала відома захмарна вартість лікування Анастасії Заворотнюк. Тільки перебування в палаті лікарні за добу обходиться сім'ї актриси від 1 тисячі євро.

Ми також писали про те, що Заворотнюк частково паралізована, у неї було діагностовано парез правої частини тіла. У Анастасії вражена права рука. В даний час артистка перебуває в реанімації, у неї дуже важкий стан.

Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" отримала тюремний термін: усі деталі Лікар розповів нові подробиці лікування Заворотнюк
Новини України актрисаАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся