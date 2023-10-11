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Екссолістка "ВІА Гри" і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянство

Середа 11 жовтня 2023 12:00
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Екссолістка "ВІА Гри" і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянство Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Автор: Іванна Пашкевич

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова, якій приписують роман з композитором Констянтином Меладзе, отримала російське громадянство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Софія Тарасова отримала російське громадянство

Таку інформацію озвучив ведучий "Люкс ФМ" під час розмови з продюсером Михайлом Ясинським.

"Те, що я знаю, - виявляється, Тарасова отримала російське громадянство і живе в Німеччині", - сказав шоумен.

Однак більше подробиць Дьомін розголошувати не став.

Нагадаємо, 22-річна учасниця останнього складу "ВІА Гри" родом з Києва.

Екссолістка &quot;ВІА Гри&quot; і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянствоЕкссолістка &quot;ВІА Гри&quot; і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянствоЕкссолістка &quot;ВІА Гри&quot; і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянство

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Від початку повномасштабного вторгнення артистка обрала мовчазну позицію.

Свої соцмережі, у яких нема жодного слово про війну в її країні, Тарасова стала вести англійською мовою, хоча раніше вона це робила російською.

До слова, співачці останнім часом приписують роман з продюсером Константином Меладзе, з яким вона нещодавно випустила спільну пісню.

Поговорюють, що саме через їхню інтрижку Віра Брежнєва подала на розлучення з продюсером.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва вперше офіційно підтвердила розрив з Меладзе.

Також ми розповідали, що раніше інша відома українська співачка отримала російське громадянство.

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