Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася з Меладзе

Співачка Віра Брежнєва нарешті перервала мовчання з приводу свого особистого життя. Після багаточисленних чуток про розлучення з композитором Констянтином Меладзе, виконавиця підтвердила: так, вони з чоловіком більше не разом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Богдана Беспалова.

Віра Брежнєва розлучилася з Меладзе

За словами блогера, про те, що екссолістка "ВІА Гри" і продюсер розлучилися, співачка повідомила йому особисто.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного", - передає слова Віри блогер.

Віра Брежнєва з Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо: ще у серпні 2022 року на каналі Беспалова з’явився випуск про офіційне розлучення подружжя.

До слова, вже давно подейкували, що пара розійшлася через різні політичні погляди на війну в Україні.

Пізніше цю інформацію підтвердив російський продюсер Леонід Дзюник.