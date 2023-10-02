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Відома українська співачка отримала російське громадянство

Понеділок 02 жовтня 2023 15:55
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Відома українська співачка отримала російське громадянство Анна Дзюба (фото: instagram.com/asti/)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка-зрадниця Анна Asti, яка нещодавно відкрила у РФ свій музичний лейбл, змінила український паспорт на російський.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Asti тепер офіційно росіянка

Колишня солістка гурту Artik & Asti, яка народилася в місті Черкаси, вже давно проживає у країні-агресорці і будує там кар’єру.

Але весь цей час мовчунка користувалася українським паспортом.

Так, у 2021 році вона заявила, що її все влаштовує - у неї був дозвіл на тимчасове проживання в Росії, потім вид на проживання.

Відома українська співачка отримала російське громадянство

Анна Аsti (фото: instagram.com/asti/)

У результаті прихильниця путінського режиму вирішила, що їй вже нічого втрачати, адже на батьківщині її ніхто не чекає.

Як повідомляють російські ЗМІ, процедура для Анни не була складною, оскільки її обранець, бізнесмен Станіслав Юркін, є громадянином Росії.

Відома українська співачка отримала російське громадянство

Анна Аsti з чоловіком (фото: instagram.com/asti/)

Нещодавно автор пісень для Олександра Ревви розповів про його реакцію на війну в Україні.

Раніше Ірма Вітовська розповіла про співпрацю з російськими акторами.

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