Экс-солистка "ВИА Гры" и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданство
Экс-участница группы "ВИА Гра" София Тарасова, которой приписывают роман с композитором Константином Меладзе, получила российское гражданство.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Славы Демина.
София Тарасова получила российское гражданство
Такую информацию озвучил ведущий Люкс ФМ во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским.
"То, что я знаю, - оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", - сказал шоумен.
Однако больше подробностей Демин разглашать не стал.
Напомним, 22-летняя участница последнего состава "ВИА Гры" родом из Киева.
София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
С начала полномасштабного вторжения артистка выбрала молчаливую позицию.
Свои соцсети, в которых нет ни слова о войне в ее стране, Тарасова стала вести на английском языке, хотя раньше она это делала на русском.
К слову, певице в последнее время приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, с которым она недавно выпустила общую песню.
Поговаривают, что именно из-за их интрижки Вера Брежнева подала на развод с продюсером.
Напомним, недавно Вера Брежнева впервые официально подтвердила разрыв с Меладзе.
Также мы рассказывали, что ранее другая известная украинская певица получила российское гражданство.