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Экс-солистка "ВИА Гры" и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданство

Среда 11 октября 2023 12:00
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Экс-солистка "ВИА Гры" и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданство София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-участница группы "ВИА Гра" София Тарасова, которой приписывают роман с композитором Константином Меладзе, получила российское гражданство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Славы Демина.

София Тарасова получила российское гражданство

Такую информацию озвучил ведущий Люкс ФМ во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским.

"То, что я знаю, - оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", - сказал шоумен.

Однако больше подробностей Демин разглашать не стал.

Напомним, 22-летняя участница последнего состава "ВИА Гры" родом из Киева.

Экс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданствоЭкс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданствоЭкс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданство

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

С начала полномасштабного вторжения артистка выбрала молчаливую позицию.

Свои соцсети, в которых нет ни слова о войне в ее стране, Тарасова стала вести на английском языке, хотя раньше она это делала на русском.

К слову, певице в последнее время приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, с которым она недавно выпустила общую песню.

Поговаривают, что именно из-за их интрижки Вера Брежнева подала на развод с продюсером.

Напомним, недавно Вера Брежнева впервые официально подтвердила разрыв с Меладзе.

Также мы рассказывали, что ранее другая известная украинская певица получила российское гражданство.

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