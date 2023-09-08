Учасниця Євробачення від України поїхала в Росію та випустила пісню з Меладзе: хто ця зірка росТВ

Українка з російським громадянством Софія Тарасова будує успішну кар'єру в Росії. Її зірковий час розпочався в Україні, але зараз вона обрала країну-агресорку та її артистів. Так, нещодавно Тарасова випустила нову пісню у співавторстві з продюсером Костянтином Меладзе.

Що відомо про кар'єрний шлях співачки та позицію щодо України - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Хто така Софія Тарасова

Софія народилася в Києві у 2001 році. У два роки її прийняли в групу обдарованих дітей в Музичній академії ім. Глієра, де викладачі говорили, що у дитини абсолютний слух.

У 2012 році брала участь у першому сезоні шоу "Голос діти" та потрапила до команди Тіни Кароль. Тарасова зайняла друге місце на конкурсі "Дитяче Євробачення 2013", переможниця "Дитячої Нової хвилі 2013" та конкурсу "Sanremo Junior-2015".

У 2014 році в складі зведеного хору "Дети Земли" записала пісню "Мир без войны". Але у 2022 році ця позиція не заграла у Софії знову.

У 2018 році її запросили ведучою стати "Новорічного вогника" разом з Тимуром Мірошниченком.

У жовтні 2020 року Софія Тарасова стала солісткою гурту "ВІА Гра".

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Відверто кажучи, сольних пісень у Софії не так багато. Онлайн-ресурси нараховують лише 13 треків за шість років самостійної кар'єри.

Її новою роботою стала пісня "Почему я?" разом із російським композитором грузинського походження Костянтином Меладзе. Трек випустили на всіх можливих російських стрімінгових сервісах.

Спільна пісня Тарасової з Меладзе (скриншоти: "Культурна прачечна")

У соціальних мережах Софії немає ні слова про війну в Україні. Сторінку вона веде англійською мовою, хоча раніше робила це російською. Вочевидь, вирішила сховатися за словами, але не вийшло.

Софія не згадує про війну в Україну у своїх соцмережах (скриншот: Styler)

Наразі Софія проживає в Берліні, але часто подорожує країнами світу. Цікаво, а в Україну навідається? Хоча це питання риторичне.