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Эксперты рассказали, как вежливо попросить гостей уйти из вашего дома

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Пятница 31 декабря 2021 20:36
Эксперты рассказали, как вежливо попросить гостей уйти из вашего дома Фото: как вежливо попросить гостей уйти (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Бывает так, что вы приглашаете гостей, проводите с ними хорошо время, едите, веселитесь, разговариваете. И наступает такой момент, когда вам кажется, что всем пора уходить, но гости не спешат этого делать, и вы не знаете, как вежливо их попросить покинуть ваш дом.

Эксперты дали полезные советы, которые помогут избавиться от гостей, сообщает Lifehacker.

Установите временные рамки заранее

Это не обязательно должно быть что-то столь же формальное, как приглашение с установленным временем окончания вечеринки. Общаясь с семьей и друзьями, отправьте электронное письмо или сообщение с указанием графика на день.

Напишите во сколько часов вы ждете гостей, и что собираетесь делать. А в конце можно указать время, в которое вы планируете заканчивать гуляние.

"Мы планируем заканчивать к семи, чтобы малыши могли хорошо выспаться",- как один из вариантов.

Эксперты рассказали, как вежливо попросить гостей уйти из вашего дома

Празднование с гостями (фото: freepik.com)

Раздайте гостям тарелку с остатками еды

Один из лучших намеков, который вы можете дать людям, что им нужно уходить - это трехсторонний процесс, связанный с остатками еды. Это немного пассивно-агрессивно? Да, но также эффективно.

Во-первых, спросите, кому нужна тарелка с остатками еды. На подсознательном уровне это будет предупреждающим звоночком.

Во-вторых, шумите, когда готовите контейнеры с объедками, чтобы показать, что ваше логово больше не является безмятежным пространством для бесконечного безделья.

В-третьих, вручите им тарелку с объедками и надейтесь, что они поймут, что вы имеете в виду.

В качестве альтернативы попросите людей принести свои собственные контейнеры для остатков еды и попросите их заполнить, чтобы забрать с собой, поскольку ваш холодильник слишком полон, чтобы вместить все это.

Встаньте и обратитесь ко дню в прошедшем времени

Попробуйте говорить о дне в прошедшем времени.

"Я знаю, это была такая замечательная ночь! Я так рад(а), что вы смогли приехать. Было так весело видеть всех", - это тонкий и оригинальный способ показать, что празднование на самом деле осталось в прошлом.

Уберите алкоголь и достаньте одежду гостей

Ничто так не говорит о том, что вечеринка окончена, как окончание выпивки. После того, как алкоголь будет убран из виду, ходите вокруг, собирая пустые (или почти пустые) бокалы для вина и коктейлей.

Кроме того, достаньте всю верхнюю одежду гостей и покладите ее в более центральное место, например, на стул в гостиной, чтобы все могли ее увидеть (и надеть).

Эксперты рассказали, как вежливо попросить гостей уйти из вашего дома

Празднование с гостями (фото: freepik.com)

Говорите о своих планах на следующий день

Еще один способ помочь гостям понять, что вы готовы к отдыху - это упомянуть, чем вы собираетесь заняться на следующий день.

Начните предложение со слов: "Ну, у нас завтра ранний день, потому что мы собираемся... " и заполните пробел реальной или воображаемой деятельностью, которая действительно начинается довольно рано. Или скажите, что вам нужно работать. С этим никто не поспорит.

Заручитесь поддержкой друга

Попросите кого-то из друзей вам помочь спровадить всех домой, когда придет время. Друг может в нужный момент предложить всем отправиться в другое место, например, в местный бар или клуб.

Или же он может просто встать и сказать: "Ну, я знаю, что у вас завтра ранний день, поэтому я собираюсь уходить".

Как только первый гость уйдет, остальные тоже последуют его примеру.

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