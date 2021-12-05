Никогда не кладите эти вещи на кровать, чтобы не привлечь в дом беду

Кровать издревле считается интимным сакральным местом, которое нужно оберегать не только от посторонних глаз, но и от негативной энергии, что могут передавать некоторые вещи. Да и попросту тянуть в кровать что попало - негигиенично.

Гаджеты

Почти все люди тянут смартфоны в кровать, но эксперты говорят, что это не самая лучшая идея.

Во-первых, можно забыть отключить уведомления на мессенджерах, что прервет и нарушит сон, во-вторых, некоторые исследования показывают, что гаджеты рядом с вами дают определенную дозу электромагнитного излучения, приносящего вред.

Плюшевые игрушки

Некоторые взрослые оставляют из детства милую привычку спать с мягкими игрушками. Но этого лучше не делать, ведь игрушки - настоящие пылесборники, что может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Одежду

Как пишет FB, вещи нельзя класть на кровать, так как они могут нести определенную энергетику, что передается месту, где мы спим. Одежда может становиться предметом зависти окружающих (если это обновка, дорогая вещь), которые любят посудачить, считая ваши деньги.

Часто купив обновку, приходя в дом, мы спешим ее разложить на диване или кровати, но делать так нельзя. Такая примета, вероятно, родилась когда одежду заказывали портным. Они попросту могли забыть в ней булавки, иголки, которые могли принести увечья, оставшись торчать в постели.

Зеркало

С этим предметом связано много примет. Лучше всего повесить подальше от спального места, ведь одна из примета гласит: Кто над кроватью вешает зеркало - не видать ему счастья в личной жизни.