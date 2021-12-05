Не делайте так никогда! Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке

Современные гаджеты требуют ежедневной зарядки, а некоторые – и несколько раз в день. Это приводит к тому, что многие люди просто не вытаскивают зарядные устройства из розеток практически никогда. Однако это неправильно и очень опасно.

Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, рассказали в Shokru.

Оставлять зарядное устройство в розетке – это грубое нарушение правил техники безопасности. И обычная зарядка может спровоцировать короткое замыкание. Именно эта причина становится самой частой для пожаров.

Для возникновения короткого замыкания достаточно только скачка в напряжении или неисправности зарядного устройства.

Обычный пользователь даже не заподозрит, что с зарядным устройством что-то не так. Тем более, что многие уже давно перестали пользоваться оригинальными девайсами и используют обычные китайские поделки, которые работают без проблем.

Эксперты отмечают, что зарядное устройство категорически нельзя оставлять в розетке во время грозы. И это правило касается фактически всех электронных приборов. При сильной грозе и штормовом ветре желательно отключить все питание в доме.

Еще одна причина – зарядное устройство в розетке продолжает работать вхолостую и потреблять электроэнергию.

А теперь представьте – в доме таких зарядок несколько, а в большой семье – до десятка. И все они потребляют электроэнергию и становятся зоной риска для короткого замыкания.

А летом перегрев зарядного устройства может легко вызвать пожар не только в доме, но и рядом с ним.

Особенно это опасно в частных домах, где есть деревянные перекрытия. В домах проводка обычно намного слабее и часто она сделана с некоторыми нарушениями.

Обращайте внимание на саму зарядку. Если она немного нагревается во время работы, то это нормально. Но, если она нагревается без заряжения девайса, то значит зарядка уже неисправна.