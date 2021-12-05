Не делайте так никогда! Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке
Современные гаджеты требуют ежедневной зарядки, а некоторые – и несколько раз в день. Это приводит к тому, что многие люди просто не вытаскивают зарядные устройства из розеток практически никогда. Однако это неправильно и очень опасно.
Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, рассказали в Shokru.
Оставлять зарядное устройство в розетке – это грубое нарушение правил техники безопасности. И обычная зарядка может спровоцировать короткое замыкание. Именно эта причина становится самой частой для пожаров.
Для возникновения короткого замыкания достаточно только скачка в напряжении или неисправности зарядного устройства.
Обычный пользователь даже не заподозрит, что с зарядным устройством что-то не так. Тем более, что многие уже давно перестали пользоваться оригинальными девайсами и используют обычные китайские поделки, которые работают без проблем.
Эксперты отмечают, что зарядное устройство категорически нельзя оставлять в розетке во время грозы. И это правило касается фактически всех электронных приборов. При сильной грозе и штормовом ветре желательно отключить все питание в доме.
Еще одна причина – зарядное устройство в розетке продолжает работать вхолостую и потреблять электроэнергию.
А теперь представьте – в доме таких зарядок несколько, а в большой семье – до десятка. И все они потребляют электроэнергию и становятся зоной риска для короткого замыкания.
А летом перегрев зарядного устройства может легко вызвать пожар не только в доме, но и рядом с ним.
Особенно это опасно в частных домах, где есть деревянные перекрытия. В домах проводка обычно намного слабее и часто она сделана с некоторыми нарушениями.
Обращайте внимание на саму зарядку. Если она немного нагревается во время работы, то это нормально. Но, если она нагревается без заряжения девайса, то значит зарядка уже неисправна.
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