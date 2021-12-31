Експерти розповіли, як ввічливо попросити гостей піти з вашої оселі

Буває так, що ви запрошуєте гостей, проводите з ними добре час, їсте, розважаєтесь, розмовляєте. І настає такий момент, коли вам здається, що всім пора йти, але гості не поспішають цього робити, і ви не знаєте, як ввічливо їх попросити покинути вашу оселю.

Встановіть часові рамки заздалегідь

Це не повинно бути щось настільки ж формальне, як запрошення з встановленим часом закінчення вечірки. Спілкуючись з родиною та друзями, надішліть електронний лист або повідомлення із зазначенням графіка на день.

Напишіть у скільки годин ви чекаєте гостей, і що збираєтеся робити. А в кінці можна вказати час, в який ви плануєте закінчувати гуляння.

"Ми плануємо закінчувати до семи, щоб малюки могли добре виспатися", - як один з варіантів.

Святкування з гостями (фото: freepik.com)

Роздайте гостям тарілку із залишками їжі

Одна з найкращих підказок, яку ви можете дати людям, що вони повинні піти - це тристоронній процес, пов'язаний із залишками їжі. Це трохи пасивно-агресивно? Так, але також ефективно.

По-перше, запитайте, кому потрібна тарілка з залишками їжі. На підсвідомому рівні це буде попереджувальним дзвіночком.

По-друге, шуміть, коли готуєте контейнери з недоїдками, щоб показати, що ваше лігво більше не є безтурботним простором для нескінченного неробства.

По-третє, дайье їм тарілку з недоїдками і сподівайтеся, що вони зрозуміють, що ви маєте на увазі.

Крім того, попросіть людей принести власні контейнери для залишків їжі та попросіть їх заповнити, щоб забрати з собою, оскільки ваш холодильник занадто повний, щоб вмістити все це.

Встаньте і зверніться до дня в минулому часі

Спробуйте говорити про день в минулому часі.

"Я знаю, це була така чудова ніч! Я так радий(а), що ви змогли приїхати. Було так весело бачити всіх", - це тонкий і оригінальний спосіб показати, що святкування насправді залишилося в минулому.

Приберіть алкоголь і дістаньте одяг гостей

Ніщо так не говорить про те, що вечірка закінчена, як закінчення випивки. Після того, як алкоголь буде прибраний з уваги, ходите навколо, збираючи порожні (або майже порожні) келихи для вина і коктейлів.

Крім того, дістаньте весь верхній одяг гостей і покладіть його в більш центральне місце, наприклад, на стілець у вітальні, щоб всі могли її побачити (і надіти).

Святкування з гостями (фото: freepik.com)

Говоріть про свої плани на наступний день

Ще один спосіб допомогти гостям зрозуміти, що ви готові до відпочинку - це згадати, чим ви збираєтеся зайнятися на наступний день.

Почніть речення зі слів: "Ну, у нас завтра ранній день, тому що ми збираємося..." і заповніть прогалину реальною або уявною діяльністю, яка дійсно починається досить рано. Або скажіть, що вам потрібно працювати. З цим ніхто не посперечається.

Заручіться підтримкою друга

Попросіть когось із друзів вам допомогти спровадити всіх додому, коли прийде час. Друг може в потрібний момент запропонувати всім відправитися в інше місце, наприклад, в місцевий бар або клуб.

Або ж він може просто встати і сказати: "Ну, я знаю, що у вас завтра ранній день, тому я збираюся йти".

Як тільки перший гість піде, решта теж наслідуватиме його приклад.