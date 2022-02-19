Эксперт развенчала популярный миф о кофе: вы будет удивлены

Каждое утро люди пьют кофе, чтобы быть бодрыми. Однако, диетолог развенчала этот популярный миф и заявила, что такое утверждение является ложным.

Об этом заявила диетологиня из Индии Пуджа Махиджа в Instagram .

По словам эксперта, кофеин "заимствует" ресурс из будущих запасов и его действие можно приравнять к любого стимулятора.

Отмечается, что кофеин имеет подобную структуру к аденозину. Это вещество накапливается в организме в течение дня, и, как следствие, вызывает чувство сонливости.

Также благодаря кофеину рецепторы аденозина в мозге "забиваются". Именно это дарит человеку временное ощущение бодрости. Однако мозг нуждается в аденозине, поэтому создает новые рецепторы, которые в течение дня заполняются аденозином или кофеином.

Диетолог говорит, что одни люди страдают бессонницей, если выпьют кофе к вечеру (даже до 15 - 16 часов), а другие - легко засыпают после чашки крепкого напитка. А результат зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы.

Поэтому лучше не "заливать" у себя кофе, а просто перекусить и тогда вы точно почувствуете заряд бодрости.

Добавляет ли кофе бодрости (freepik)

Добавим, что кофе содержит много полезных веществ: калий, магний, кальций, фосфор, витамины, органические кислоты и кофеин. Также напиток имеет немало других полезных свойств, а именно: