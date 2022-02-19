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Эксперт развенчала популярный миф о кофе: вы будет удивлены

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Суббота 19 февраля 2022 16:35
Эксперт развенчала популярный миф о кофе: вы будет удивлены Добавляет ли кофе бодрости (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждое утро люди пьют кофе, чтобы быть бодрыми. Однако, диетолог развенчала этот популярный миф и заявила, что такое утверждение является ложным.

Об этом заявила диетологиня из Индии Пуджа Махиджа в Instagram.

По словам эксперта, кофеин "заимствует" ресурс из будущих запасов и его действие можно приравнять к любого стимулятора.

Отмечается, что кофеин имеет подобную структуру к аденозину. Это вещество накапливается в организме в течение дня, и, как следствие, вызывает чувство сонливости.

Также благодаря кофеину рецепторы аденозина в мозге "забиваются". Именно это дарит человеку временное ощущение бодрости. Однако мозг нуждается в аденозине, поэтому создает новые рецепторы, которые в течение дня заполняются аденозином или кофеином.

Диетолог говорит, что одни люди страдают бессонницей, если выпьют кофе к вечеру (даже до 15 - 16 часов), а другие - легко засыпают после чашки крепкого напитка. А результат зависит от того, какое именно вещество попало в рецепторы.

Поэтому лучше не "заливать" у себя кофе, а просто перекусить и тогда вы точно почувствуете заряд бодрости.

Эксперт развенчала популярный миф о кофе: вы будет удивленыДобавляет ли кофе бодрости (freepik)

Добавим, что кофе содержит много полезных веществ: калий, магний, кальций, фосфор, витамины, органические кислоты и кофеин. Также напиток имеет немало других полезных свойств, а именно:

  • снижает риск развития сахарного диабета 2 типа при частом употреблении, нормализует уровень сахара в крови;
  • на короткое время улучшает память и внимательность, повышает настроение;
  • снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона;
  • облегчает головную боль, эффективна при мигрени;
  • улучшает спортивные результаты.

Ранее мы сообщали, как правильно выбрать качественный кофе.

Также мы писали, что ученые назвали признаки того, что вам следует немедленно прекратить пить кофе.

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