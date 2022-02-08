Как правильно выбрать качественный кофе: важные секреты от экспертов

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. А также один – из самых дорогих. Поэтому к выбору кофе нужно подходить во всеоружии и обращать внимание на многие факторы.

Как правильно выбирать кофе и какие пять правил нужно соблюдать, рассказали эксперты Doppio.

Свежесть

Это первый признак, по которому определяют качество кофе. Сразу после обжарки его упаковывать нельзя, так как кофе выделяет углекислый газ и это сильно портит аромат. Кофе должно постоять несколько дней и тогда станет пригодным для заваривания и употребления.

Молотый кофе считается пригодным в течение 30 дней – именно столько нужно для раскрытия аромата. Через месяц кофе не станет испорченным или непригодным, но вкус уже не будет таким насыщенным.

Степень обжарки

Этот фактор также очень важен. И степеней обжарки есть несколько и определить их можно по цвету зерен: светлые, средние и очень темные.

Для капельного метода подойдет светлая обжарка – так вы почувствуете больше ароматов и оттенков. Для варки в домашней кофемашине такая обжарка не очень подходит.

Средняя степень – самая популярная. Коричневые зерна с белой прожилкой посредине отлично подходят для любого способа заваривания. Напиток выходит насыщенный, с легкой кислинкой.

Темная обжарка – на любителя. В таком напитке почти нет кислинки, он более насыщенный, тягучий и немного горьковатый.

Сорт кофе

Робуста – этот сорт более дешевый. Чистая робуста имеет немного земляной привкус и у нее нет особенных оттенков. Но этот сорт более крепкий и густой.

Арабика – с точки зрения экспертов, этот сорт имеет больше кофейных вкусов, ароматов и оттенков. Многое зависит от региона, высоты роста, грунта, климата. Кислинка присутствует, но более мягкая.

Большинство брендов использует смесь арабики и робусты. Так можно сохранить интересные оттенки и вкусовые качества. Чем больше робусты в составе – тем кофе будет крепче и больше будет присутствовать кислинка.

Упаковка

На свежеобжаренном кофе на упаковке обязательно должен быть клапан. Без него кофе может просто задохнуться. Привозные упаковки кофе длительного хранения из других стран стоит выбирать в вакууме.

На упаковке должна быть этикетка с информацией: сорт, происхождение, дата производства, степень обжарки, адрес производства.

Если есть возможность понюхать зерна, то надавите слегка на упаковку, чтобы открылся клапан. Сильный аромат говорит о свежести продукта, слабый и слегка горчит – откажитесь от такой покупки.

Помол

Эксперты советуют не покупать фасованный молотой кофе. Молоть кофе нужно непосредственно перед приготовлением. После контакта с воздухом молотый кофе очень быстро теряет свой вкус и аромат.

При покупке молотого кофе вы не можете увидеть зерна. А сейчас часто под видом молотого кофе продают ломаные зерна, неоднородно прожаренные, испорченные и пережаренные.