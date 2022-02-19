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Експерт розвінчала популярний міф про каву: ви буде здивовані

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Субота 19 лютого 2022 16:35
Експерт розвінчала популярний міф про каву: ви буде здивовані Чи додає кава бадьорості (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожного ранку люди п'ють каву, щоб бути бадьорими. Однак, дієтолог цей розвінчала популярний міф та заявила, що таке твердження є хибним.

Про це заявила дієтологиня з Індії Пуджа Махіджа в Instagram.

За словами експерта, кофеїн "запозичує" ресурс із майбутніх запасів і його дію можна прирівняти до будь-якого стимулятора.

Зазначається, що кофеїн має подібну структуру до аденозину. Ця речовина накопичується в організмі впродовж дня, і, як наслідок, викликає почуття сонливості.

Також завдяки кофеїну рецептори аденозину у мозку "забиваються". Саме це дарує людині тимчасове відчуття бадьорості. Однак мозок потребує аденозину, тож створює нові рецептори, які протягом дня заповнюються аденозином або кофеїном.

Дієтолог каже, що одні люди страждають на безсоння, якщо вип'ють каву до вечора (навіть до 15 - 16 години), а інші - легко засинають після філіжанки міцного напою. А результат залежить від того, яка саме речовина потрапила в рецептори.

Тому краще не "заливати" у себе каву, а просто перекусити й тоді ви точно відчуєте заряд бадьорості.

Експерт розвінчала популярний міф про каву: ви буде здивованіЧи додає кава бадьорості (freepik)

Додамо, що кава містить багато корисних речовин: калій, магній, кальцій, фосфор, вітаміни, органічні кислоти й кофеїн. Також напій має чимало інших корисних властивостей, а саме:

  • знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу при частому вживанні, нормалізує рівень цукру в крові;
  • на короткий час покращує пам'ять і уважність, підвищує настрій;
  • знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона;
  • полегшує головний біль, ефективна при мігрені;
  • покращує спортивні результати.

Раніше ми повідомляли, як правильно вибрати якісну каву.

Також ми писали, що вчені назвали ознаки того, що вам слід негайно припинити пити каву.

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