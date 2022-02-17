Ученые назвали признаки того, что вам следует немедленно прекратить пить кофе

Несмотря на то, что употребление кофе имеет ряд весомых преимуществ - он может снизить риск хронических заболеваний, повысить эффективность тренировок, помочь вам похудеть, слишком много кофе может нанести вред вашему телу.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Врачи говорят, что переносимость кофеина у всех разная, поэтому необходимо следить за своими индивидуальными симптомами, связанными с потреблением кофе.

Взрослым советуют ограничить потребление кофеина примерно до 400 миллиграммов в день.

Когда вам следует прекратить пить кофе

При высоком кровяном давлении

Если у вас высокое кровяное давление (гипертония) необходимо прекратить пить кофе как можно скорее, потому что кофеин в кофе вызывает его повышение.

Если у вас ГЭРБ/кислотный рефлюкс

Кофеин может вызывать симптомы кислотного рефлюкса, потому что он расслабляет нижний сфинктер пищевода, вызывая рефлюкс желудочной кислоты в пищевод.

При этом потребление не только кофе, но и чая, и газированных напитков (все напитки с кофеином) связано с повышенным риском симптомов гастроэзофагеального рефлюкса.

Признаки того, что вам необходимо прекратить пить кофе (freepik.com)

Если у вас бессонница или плохой сон

Из-за высокого содержания кофеина употребление кофе за шесть или менее часов до сна становится причиной нарушения сна. Кофе также усиливает бессонницу.

Если вы не можете полностью отказаться от своей привычки пить кофе, то врачи предлагают употреблять напиток в более раннее время дня и сократить размер порции.

Если у вас тревожное расстройство

Из-за высокого содержания кофеина употребление слишком большого количества кофе может вызвать усиление симптомов тревоги, включая учащенное сердцебиение, дрожь, головные боли и бессонницу.

Люди, которые уже живут с тревожными расстройствами, особенно чувствительны к негативным эффектам кофеина.

Если вы испытываете симптомы отмены, когда выпиваете чашку

К симптомам отмены относятся головные боли, снижение энергии, снижение бдительности, подавленное настроение или даже гриппоподобные симптомы.

Данные симптомы могут повлиять на качество вашей повседневной жизни, мешая сосредоточиться на работе или получать удовольствие от повседневных задач.

Если вы замечаете, что ваш день зависит от чашки кофе, это может быть признаком того, что вам нужно сократить количество напитка.

Признаки того, что вам необходимо прекратить пить кофе (freepik.com)

Если вы набираете вес

Употребление кофе вызывает чувство сытости. Часто это чувство сытости заставляет вас пропускать прием пищи или перекус. Как только это чувство сытости проходит, ваш желудок пуст, и часто люди голодают.

Это заставляет многих переедать во время следующего приема пищи, потому что они очень голодны.

Если у вас отсутствуют месячные

Кофе может повлиять на ваш менструальный цикл. Некоторые люди, пытающиеся похудеть, используют кофе как способ отвлечься от еды. Они хотят подавить аппетит или получить искусственную энергию, которую они не получают от адекватной диеты.

При этом при частом употреблении кофе уровень кортизола уже естественно высок по утрам. Когда организм чувствует такой высокий уровень кортизола, мозг сигнализирует ему, что он находится в состоянии опасности, и прекращает размножение, чтобы не подвергать растущий плод стрессу.