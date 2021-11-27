Експерт розповіла, як оригінально приготувати рибу, щоб сподобалось навіть дітям

Зазвичай діти не дуже полюбляють їсти рибу. Одна, її можна приготувати так, що ніхто не зрозуміє, що це риба. Річ йде про приготування рибник паличок.

Так, така страва стане чудовою закускою до столу, повідомляє фудблогер Аліса Купер в Instagram .

Зокрема, для рибних паличок у паніруванні потрібно:

Філе риби - 500 г;

Панірувальні сухарі - 5 ст. л;

Кмин - 5 гілочок;

Яйця - 1 шт;

Арахіс - 30 г;

Паприка -1\3 ч. л.;

Сіль.

Потім необхідно розігріти духовку до 180 градусів. Далі промокніть філе паперовим рушником та порізати у формі паличок. Наступним кроком буде збивання яйця. Після цього подрібнить арахіс та змішайте його з сухарями, сіллю, паприкою та кмином.

Рибу обкачайте спочатку у яйці, а потім у сухарях.

Завершальним кроком буде викладання на деко та випікати 15 хвилин.

Рецепт рибних паличок (скрін з відео)