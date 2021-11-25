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Рецепт жареной хамсы по-крымскотатарски по спецтехнологии: готовим дешево и быстро!

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Четверг 25 ноября 2021 12:20
Рецепт жареной хамсы по-крымскотатарски по спецтехнологии: готовим дешево и быстро! Фото: Готовим хамса-тава по крымскотатарскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Хамса - чрезвычайно популярная рыба в крымскотатарской кухне. Готовить такую рыбку быстро, а стоит она немного. Предлагаем вам вместе со Styler приготовить вкусную хамсу-тава - блюдо, похожее на солнце, которое обязательно придется вам по вкусу.

Уникальным рецептом поделилась глава Центра прикладной антропологии, исследовательница культуры крымскотатарского народа Ольга Соболева, пишет Їzhakultura.

По словам эксперта, для крымскотатарской кулинарной традиции жарки хамсы отличала специфическая технология, которая обеспечивает эргономичность приготовления этого блюда и ее красоту.

Ингредиенты:

  • хамса - 300 г,
  • мука - 50 г,
  • соль, черный перец по вкусу
  • масло - 70 мл,
  • лимон - половинка,
  • лук - половинка.

Рецепт жареной хамсы по-крымскотатарски по спецтехнологии: готовим дешево и быстро!

Фото: так будет выглядеть наше готовое блюдо (yizhakultura.com)

Приготовление хамса-тава

Хамсу чистим, вынимаем внутренности. Солим и перчим рыбу.

Разогреваем сковородку, вливаем немного растительного масла. Рыбу обкатываем в муке. Выкладываем рыбу на сковородку кругом, например, хвостами к бортам сковородки.

Переворачиваем этот "рыбный круг" так: накрываем сковородку большой тарелкой, переворачиваем и на сковородку с тарелки рыбу выкладываем уже другим боком.

Приправляем свежим луком, лимоном и зеленью.

Наша солнечная хамса-тава готова к употреблению!

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