Клопотенко предложил приготовить салат с селедкой: сделать очень просто

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить очень простой, но вкусный салат. В него входит селедка, картофель и зеленый лук.

Для салата лучше всего брать филе сельди, а зеленый лук продается даже зимой в супермаркетах. Картофель вы можете отварить, а также запечь.

Ингредиенты

2 филе сельди

3 отварные картофелины

6 перьев зеленого лука

6 веточек петрушки

2 ст. л. ароматного подсолнечного масла

свежемолотый перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 3 картофелины и предварительно отварите в подсоленной воде и среднем огне. У меня на это ушло 25 минут. Дайте овощу полностью остыть.

Когда картофель остыл, очистите его и порежьте сначала кружочками, а потом каждый кружочек на четвертинки.

Возьмите 6 перьев зеленого лука и 6 веточек петрушки, помойте и мелко нарежьте.

Возьмите 2 филе сельди, нарежьте небольшими кусочками, а потом все ингредиенты смешайте в глубокой миске или салатнике. Заправьте 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла, а также посолите и поперчите по вкусу.

Салат с селедкой от Клопотенко (фото: klopotenko.com)