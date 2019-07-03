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Эксперт о премьерстве Тимошенко: детском саду новой власти нужна взрослая воспитательница

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 12:15
Эксперт о премьерстве Тимошенко: детском саду новой власти нужна взрослая воспитательница
Юлия Тимошенко (фото: РБК-Украина)

Перед выборами в Раду эксперт оценил шансы Юлии Тимошенко на премьерство

Нынешние парламентские выборы, по сути, является выборами еще и руководителя правительства. Человека, который будет способен быстро и эффективно решать ежедневные экономические и социальные проблемы. И от работы которого будет зависеть, почувствуют ли изменения в своей жизни обычные украинцы. Так считает политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, будущий премьер должен быть настроен на изменения, и одновременно демонстрировать компетентность и твердость в проведении решений. И именно эти черты присущи лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Пока действия новой власти напоминают детский сад, которому нужна "взрослая воспитательница", говорит Загородний.

"Юлия Владимировна не скрывает, что готова помочь и подставить свое хрупкое, но надежное плечо Владимиру Зеленскому. И это в принципе логично. В этом детском саду, который набирает "Слуга народа", должен быть взрослый человек, который разбирается, как работает система", - отметил эксперт.

Эксперт Тарас Загородний высказался о премьерстве Тимошенко

Напомним, что Всеукраинское объединение "Батькивщина" будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Свежие рейтинги партии, последние новости, история, деятельность, лидеры политсилы - в материале РБК-Украина.

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