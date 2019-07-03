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Експерт про прем'єрство Тимошенко: дитячому садку нової влади потрібна доросла вихователька

STYLERЖиття    03.07.2019 - 12:15
Експерт про прем'єрство Тимошенко: дитячому садку нової влади потрібна доросла вихователька
Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)

Перед виборами в Раду експерт оцінив шанси Юлії Тимошенко на прем'єрство

Нинішні парламентські вибори, по суті, є виборами ще й керівника уряду. Людини, яка буде здатна швидко і ефективно вирішувати щоденні економічні та соціальні проблеми. І від роботи якої залежатиме, чи відчують зміни в своєму житті звичайні українці. Так вважає політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, майбутній прем’єр має бути налаштований на зміни, і водночас демонструвати компетентність і твердість в проведенні рішень. І саме ці риси притаманні лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Поки дії нової влади нагадують дитячий садок, якому потрібна "доросла вихователька", каже Загородній.

"Юлія Володимирівна не приховує, що готова допомогти і підставити своє тендітне, але надійне плече Володимиру Зеленському. І це в принципі логічно. У цьому дитячому садку, який набирає "Слуга народу", має бути доросла людина, яка розбирається, як працює система", - зазначив експерт.

Експерт Тарас Загородній висловився про прем'єрство Тимошенко

Нагадаємо, що Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019. Свіжі рейтинги партії, останні новини, історія, діяльність, лідери політсили - в матеріалі РБК-Україна.

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