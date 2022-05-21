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Эксперт назвала 5 каш, которые запрещено есть на завтрак: ухудшают состояние здоровья

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 17:18
Эксперт назвала 5 каш, которые запрещено есть на завтрак: ухудшают состояние здоровья Какая каша самая вредная (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно большинство людей на завтрак едят разнообразные каши. Однако, некоторые из них могут нанести вред организму.

Нутрициолог Екатерина Черная назвала 5 самых вредных завтраков из сваренной крупы, сообщает Ukrhealth.

Почему каши вредны

По словам эксперта, многие люди предпочитают готовить утром не обычные каши, а еду быстрого приготовления в виде хлопьев и сладких гранол. Однако, такие хлопья изготовлены из обычной муки с большим добавлением сахара.

В частности, это быстрые углеводы, энергии от которых хватит меньше чем на час, и человек снова захочет есть.

Также состоится трибок показателя инсулина и усиленное чувство голода, что может спровоцировать набор лишней массы тела и даже высыпания на кожных покровах. К тому же такие завтраки заливают коровьим пастеризованным молоком, в котором нет ничего полезного.

От каких каш нужно отказаться

Манка

По словам специалиста, эта каша изготавливается из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот быстрый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не является отдельным видом крупы. Фактически это перетертое в мелкую крошку муку. Если такую кашу давать детям, то во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша

Такую кашу готовят из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака не замедлит. К тому же в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из злаков

Эксперт говорит, что ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше всего выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша

Каша относится к быстрым углеводам. Пользы в такой еде нет.

Кроме того, эксперт рекомендовала обратить внимание на кашу из зеленой гречки, горошницы и льняного семени. В частности, они прекрасно насытят организм и чувство голода наступит нескоро.

Ранее мы сообщали, что Комаровский назвал самую вредную кашу.

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