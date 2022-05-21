Эксперт назвала 5 каш, которые запрещено есть на завтрак: ухудшают состояние здоровья

Обычно большинство людей на завтрак едят разнообразные каши. Однако, некоторые из них могут нанести вред организму.

Почему каши вредны

По словам эксперта, многие люди предпочитают готовить утром не обычные каши, а еду быстрого приготовления в виде хлопьев и сладких гранол. Однако, такие хлопья изготовлены из обычной муки с большим добавлением сахара.

В частности, это быстрые углеводы, энергии от которых хватит меньше чем на час, и человек снова захочет есть.

Также состоится трибок показателя инсулина и усиленное чувство голода, что может спровоцировать набор лишней массы тела и даже высыпания на кожных покровах. К тому же такие завтраки заливают коровьим пастеризованным молоком, в котором нет ничего полезного.

От каких каш нужно отказаться

Манка

По словам специалиста, эта каша изготавливается из пшеницы и содержит клейковину с глютеном. Через 30 минут этот быстрый углевод распадется в организме на глюкозу. Манка не является отдельным видом крупы. Фактически это перетертое в мелкую крошку муку. Если такую кашу давать детям, то во взрослом возрасте у них могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ.

Рисовая каша

Такую кашу готовят из пропаренной белой крупы. Чувство голода после употребления такого завтрака не замедлит. К тому же в нем нет полезных веществ.

Каши-пятиминутки из злаков

Эксперт говорит, что ценных веществ в такой пище нет, поскольку они уничтожаются в процессе термической обработки. Лучше всего выбирать злаки, которые нужно готовить 20-25 минут.

Кукурузная каша

Каша относится к быстрым углеводам. Пользы в такой еде нет.

Кроме того, эксперт рекомендовала обратить внимание на кашу из зеленой гречки, горошницы и льняного семени. В частности, они прекрасно насытят организм и чувство голода наступит нескоро.