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Експерт назвала 5 каш, які заборонено їсти на сніданок: погіршують стан здоров'я

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Субота 21 травня 2022 17:18
Експерт назвала 5 каш, які заборонено їсти на сніданок: погіршують стан здоров'я Яка каша найшкідливіша (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай більшість людей на сніданок їдять різноманітні каші. Однак, деякі з них можуть завдати шкоди організму.

Нутриціолог Катерина Чорна назвала 5 найшкідливіших сніданків зі звареної крупи, повідомляє Ukrhealth.

Чому каші шкідливі

За словами експерта, багато людей вважають за краще готувати вранці не звичайні каші, а їжу швидкого приготування у вигляді пластівців та солодких гранол. Однак, такі пластівці виготовлені зі звичайної муки з великим додаванням цукру.

Зокрема, це швидкі вуглеводи, енергії від яких вистачить менше ніж на годину, і людина знову захоче їсти.

Також відбудеться трибок показника інсуліну та посилене почуття голоду, що може спровокувати набір зайвої маси тіла та навіть висипання на шкірних покривах. До того ж такі сніданки заливають коров’ячим пастеризованим молоком, у якому немає нічого корисного.

Від яких каш потрібно відмовитись

Манка

За словами фахівця, ця каша виготовляється з пшениці та містить клейковину з глютеном. Через 30 хвилин цей швидкий вуглевод розпадеться в організмі на глюкозу. Манка не є окремим видом крупи. Фактично це перетерте в дрібну крихту борошно. Якщо таку кашу давати дітям, у дорослому віці у них можуть виникнути проблеми із роботою ШКТ.

Рисова каша

Таку кашу готують із пропареної білої крупи. Почуття голоду після вживання такого сніданку не забариться. До того ж у ньому немає корисних речовин.

Каші-п’ятихвилинки зі злаків

Експерт каже, що цінних речовин у такій їжі немає, оскільки вони знищуються у процесі термічної обробки. Найкраще вибирати злаки, які потрібно готувати 20-25 хвилин.

Кукурудзяна каша

Каша належить до швидких вуглеводів. Користі у такій їжі немає.

Окрім того, експерт рекомендувала звернути увагу на кашу із зеленої гречки, горошниці та лляного насіння. Зокрема, вони чудово наситять організм і почуття голоду настане не скоро.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський назвав найшкідливішу кашу.

Також ми писали, що лікарі з'ясували, яка українська каша найкорисніша.

До того ж читайте, як ідеально зварити молочну кашу, щоб сподобалось дітям.

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