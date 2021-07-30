Врачи выяснили, какая украинская каша самая полезная
Врачи рассказали, какая популярная среди украинцев каша является самой полезной. Речь идет о любимой многими гречке, которую часто называют растительным заменителем мяса, ведь она чемпион среди круп по содержанию белка. Регулярное употребление этого продукта снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения.
Об этом рассказали в The American Heart Association.
Почему гречка так полезна
Гречка очень богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта.
Пищевые волокна, содержащиеся в крупе, дают долгое чувство насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.
Минеральный состав гречки очень богат. В частности, она богата железом, марганцем, магнием, фосфором, калием, кальцием, кремнием. В ее состав входят витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.
Одно из исследований говорит о том, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаление и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.
Диетологи перечислили полезные для организма человека свойства гречки:
- ускоряет метаболизм и обменные процессы;
- снижает количество "вредного" холестерина;
- полезна гипотоникам, аллергикам, людям с анемией благодаря высокому содержанию железа;
- благодаря клетчатке полезна для ЖКТ и улучшения перистальтики кишечника;
- помогает укреплять мембраны сосудов;
- полезные вещества в составе гречки участвуют в процессе кроветворения, и могут предотвратить тромбоз;
- полезна для нервной системы благодаря наличию витамина В - улучшает память и в целом благотворно влияет на психоэмоциональное состояние;
- способствует быстрому насыщению и нормализации уровня сахара в крови;
- флавониды в крупе препятствуют развитию злокачественных опухолей, снижают риск возникновения сердечной недостаточности и тромбоза;
- помогает очищать печень от токсинов, выводить холестерин и оптимизировать работу кишечника.
Какую кашу врачи считают самой вредной
Врачи называют манку и белый рис самыми вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке "быстрых" углеводов, из-за которых резко повышается уровень сахара в крови.
Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.
Ранее врачи также назвали самую полезную кашу с омолаживающим эффектом, которая стоит копейки.
Также мы писали, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую гречневую кашу.